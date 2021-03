Serbia-Portogallo: sceneggiata finale di Ronaldo (video), male Vlahovic e Milenkovic (Di domenica 28 marzo 2021) Al 92' Ronaldo aveva infilato nella porta serba il pallone del 3-2, respinto oltre la linea da un difensore. Arbitro e segnalinee non hanno visto, il Var non è utilizzato in queste occasioni. CR7 ha protestato violentemente con l'arbitro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Al 92'aveva infilato nella porta serba il pallone del 3-2, respinto oltre la linea da un difensore. Arbitro e segnalinee non hanno visto, il Var non è utilizzato in queste occasioni. CR7 ha protestato violentemente con l'arbitro L'articolo proviene da Firenze Post.

