Serbia-Portogallo 2-2 | la serataccia di Cristiano Ronaldo | VIDEO

juventusfc : Alle 20:45 il Portogallo di @Cristiano affronta la Serbia ???? Boa sorte, Cristiano ?? #WCQ - Gazzetta_it : Gol fantasma al 93', furia #Ronaldo: fascia a terra. Il Portogallo fa 2-2 in Serbia - DiMarzio : #Ronaldo, gol fantasma al 93° minuto in #SerbiaPortogallo - DiegoRo28004143 : @david270909 @duppli Allora demente di un Milanista...che cazzo c'entra il goal di Muntari con Portogallo Serbia. A… - mauriziocanetta : La palla calciata da Ronaldo al novantaduesimo di Portogallo Serbia era clamorosamente dentro la porta. Errore colo… -

Anche i ricchi piangono. E anche Cristiano Ronaldo ora sa come fa male subire un errore arbitrale evidente. Quello che è successo ieri inha già fatto il giro del mondo. La rete di Ronaldo in pieno recupero non vista all'arbitro Makkelie, la gara che finisce 2 - 2, Cr7 che per protesta si toglie la fascia e se ne va. ...Non capita tutti i giorni di vedere Cristiano Ronaldo così infuriato. Cr7 inha avuto uno sfogo clamoroso, diventato presto virale: in pieno recupero - sul 2 - 2 - Ronaldo controlla bene in area e insacca, o almeno così sembrerebbe. Perché sul pallone si ...Su Gazzetta: CR7 segna ma non c’è Var Il Portogallo fa solo 2-2 In Serbia, oltre il 90’, gol partita non visto dall’arbitro Diogo Jota fa il fenomeno ma ...Cristiano Ronaldo, dopo le delusioni con la Juventus, ha vissuto un'altra serata da incubo. Il portoghese è stato attaccato anche sul web.