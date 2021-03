"Se una Regione compra vaccini vanno suddivisi fra tutti gli italiani" (Di domenica 28 marzo 2021) “Nessuna Regione italiana può acquistare vaccini senza l’autorizzazione di Ema o Aifa” e nel caso di acquisizioni di dosi di un antiCovid autorizzato, “se una Regione da sola acquistasse credo che il generale Figliuolo chiederebbe che quei vaccini che arrivano vengano suddivisi per tutti gli italiani. Siamo una nazione, non siamo venti piccole patrie”. A dirlo intervenendo a Mezz’ora in più, su Raitre, è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni a Mezz’ora in più, su Rai3. Alla domanda sull’ipotesi che qualche Regione acquisti il vaccino russo Sputnik, Bonaccini sottolinea che “nessuno può acquistarle, anche volendo” perché questo prevedono le regole. “Se poi cambieranno ognuno di noi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) “Nessunaitaliana può acquistaresenza l’autorizzazione di Ema o Aifa” e nel caso di acquisizioni di dosi di un antiCovid autorizzato, “se unada sola acquistasse credo che il generale Figliuolo chiederebbe che queiche arrivano venganopergli. Siamo una nazione, non siamo venti piccole patrie”. A dirlo intervenendo a Mezz’ora in più, su Raitre, è Stefano Bonaccini, presidente dellaEmilia-Romagna e della conferenza delle Regioni a Mezz’ora in più, su Rai3. Alla domanda sull’ipotesi che qualcheacquisti il vaccino russo Sputnik, Bonaccini sottolinea che “nessuno può acquistarle, anche volendo” perché questo prevedono le regole. “Se poi cambieranno ognuno di noi ...

