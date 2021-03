Scuole, ristoranti, parrucchieri e negozi: cosa riaprirà dopo Pasqua (Di domenica 28 marzo 2021) Mentre l’Italia si appresta a vivere un’altra Pasqua blindata, al governo si discute del nuovo decreto che regolerà il periodo successivo alle vacanze Pasquali, vale a dire dal 7 aprile fino ai primi di maggio. Il decreto attualmente in vigore, infatti, è valido fino al 6 aprile e prevede per i giorni delle festività misure uguali per tutti, con una zona rossa in cui sarà però possibile fare visita ad amici e parenti una volta al giorno. In ballo ora ci sono le possibili riaperture del periodo successivo, con diverse categorie che spingono per un allentamento delle misure almeno nelle zone in cui il numero dei contagi lo consentirà. Secondo quanto detto dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, con ogni probabilità martedì 30 marzo, dopo il ... Leggi su dilei (Di domenica 28 marzo 2021) Mentre l’Italia si appresta a vivere un’altrablindata, al governo si discute del nuovo decreto che regolerà il periodo successivo alle vacanzeli, vale a dire dal 7 aprile fino ai primi di maggio. Il decreto attualmente in vigore, infatti, è valido fino al 6 aprile e prevede per i giorni delle festività misure uguali per tutti, con una zona rossa in cui sarà però possibile fare visita ad amici e parenti una volta al giorno. In ballo ora ci sono le possibili riaperture del periodo successivo, con diverse categorie che spingono per un allentamento delle misure almeno nelle zone in cui il numero dei contagi lo consentirà. Secondo quanto detto dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, con ogni probabilità martedì 30 marzo,il ...

