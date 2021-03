Scuole aperte 30 e 31 Marzo…ma non per tutti: ecco i Comuni dove resteranno chiuse (Di domenica 28 marzo 2021) Nel Lazio da martedì, con il passaggio in fascia arancione, le Scuole ripartiranno in presenza. «Da martedì nel Lazio ripartono le Scuole in presenza: asili, elementari e medie», ha scritto Zingaretti. «Dopo Pasqua potranno riaprire invece le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione». Dal 7 aprile le attività didattiche delle Scuole superiori si svolgeranno in presenza al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca. Le ordinanze che cambiano tutto Tuttavia, da qualche ora, alcuni Sindaci della Regione Lazio stanno firmando delle ordinanze che impediscono l’apertura delle Scuole i giorni 30 e 31 Marzo. E’ il caso del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il quale ha dichiarato «Sto per firmare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) Nel Lazio da martedì, con il passaggio in fascia arancione, leripartiranno in presenza. «Da martedì nel Lazio ripartono lein presenza: asili, elementari e medie», ha scritto Zingaretti. «Dopo Pasqua potranno riaprire invece le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico ini drive in della regione». Dal 7 aprile le attività didattiche dellesuperiori si svolgeranno in presenza al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca. Le ordinanze che cambiano tutto Tuttavia, da qualche ora, alcuni Sindaci della Regione Lazio stanno firmando delle ordinanze che impediscono l’apertura dellei giorni 30 e 31 Marzo. E’ il caso del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il quale ha dichiarato «Sto per firmare ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte Scuole chiuse a Napoli, protesta delle mamme no Dad coi campanelli 'L'Italia è stato il Paese d'Europa che ha tenuto più a lungo le scuole chiuse - ha detto Palmira Pratillo, presidente dell'associazione Scuole Aperte Campania - e in questo panorama la Campania ha ...

'Scuole tutte aperte subito': striscioni sugli Istituti lecchesi per protestare contro la Didattica a Distanza 'Scuole aperte tutte subito!'. Così recitano gli striscioni affissi domenica mattina dai militanti dell'associazione Ad Maiora Leucum fuori da due Istituti Superiori, 'Bovara' e 'Parini' e da due ...

Scuole aperte, ecco perché la battaglia dei genitori è stata fondamentale Il Fatto Quotidiano La protesta No Dad con campanelle contro chiusure. presidente dell’associazione Scuole Aperte Campania – e in questo panorama la Campania ha superato anche questo triste primato con sole 6 settimane di didattica in presenza dall’inizio dell’anno ...

Covid, le 2 prove che scagionano la scuola di Maddalena Loy La Scienza e il Diritto sono finalmente accorsi in difesa degli otto milioni di studenti condannati a casa in Dad, ma la politica ha ...

