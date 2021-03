SCUOLA/Quella di oggi è una chiamata alla corresponsabilità per scongiurare la povertà educativa. (Di domenica 28 marzo 2021) Sembra un film già visto, un po’ come Peppone e don Camillo: le scuole paritarie escluse dai finanziamenti. Ci si sente nuovamente ripiombare nel baratro dell’ideologia, della dimenticanza; non si crede possibile che il Premier Draghi, europeista convinto, che il Ministro Bianchi con la consapevolezza che il suo mandato è rimettere al centro la SCUOLA, che il Governo di unità nazionale abbiano potuto credere la SCUOLA statale la sola che deve ripartire, la sola da porre al centro. Si guardi, come sempre, la realtà, sic et simpliciter, partendo da una costatazione di fondo: il fallimento di questo Governo rappresenterebbe la morte del Paese, senza esagerazione. Allora ognuno deve svolgere il proprio compito in modo responsabile: i titoli allarmanti, senza spiegazione e senza prospettiva, provocano la resa di quelle scuole paritarie ... Leggi su formiche (Di domenica 28 marzo 2021) Sembra un film già visto, un po’ come Peppone e don Camillo: le scuole paritarie escluse dai finanziamenti. Ci si sente nuovamente ripiombare nel baratro dell’ideologia, della dimenticanza; non si crede possibile che il Premier Draghi, europeista convinto, che il Ministro Bianchi con la consapevolezza che il suo mandato è rimettere al centro la, che il Governo di unità nazionale abbiano potuto credere lastatale la sola che deve ripartire, la sola da porre al centro. Si guardi, come sempre, la realtà, sic et simpliciter, partendo da una costatazione di fondo: il fallimento di questo Governo rappresenterebbe la morte del Paese, senza esagerazione. Allora ognuno deve svolgere il proprio compito in modo responsabile: i titolirmanti, senza spiegazione e senza prospettiva, provocano la resa di quelle scuole paritarie ...

Advertising

melxotb : RT @tomIinsonheart: ho voglia di estate mamma mia stufa della scuola di questo virus voglio solo alzarmi in mutande e reggiseno fare colazi… - FannyVicryl : @lokiilonely E poi c'era quella canzone che diceva che ne sanno i 2000... ????? non conoscerete il Karaoke di Fiorel… - ChiaraSantarpia : @AmiciUfficiale Ma è possibile mai che siete stati in grado di far amare la Cele al mondo intero e neanche capite c… - lesfoliesbaek : RT @Carlaaccardo: Per tutti i commenti che ogni volta leggo contro Alessandro, vi dico solo che è stato l’unico in quella scuola ad avere u… - tomIinsonheart : ho voglia di estate mamma mia stufa della scuola di questo virus voglio solo alzarmi in mutande e reggiseno fare co… -

Ultime Notizie dalla rete : SCUOLA Quella 'Amici' si aggiudica la serata con quasi 6 milioni di spettatori A tenere banco le esibizioni di canto e ballo degli allievi della scuola, sempre più determinati ad ... Ibla e Leonardo A contendersi il posto in finale ci sono tre squadre: quella capitanata da Rudy ...

I ragazzi del Pacinotti raccontano lo Spezia in Serie A ...notizia o un tema che riguardasse la loro città per partecipare al progetto "Snack news a scuola" ...lacrime e sorrisi " ha detto " l'ho vissuta come una cosa impensabile ma realizzata in quella serata. ...

Bullismo e cyberbullismo: cosa deve fare la scuola per contrastare il fenomeno. Basi normative Orizzonte Scuola 'Così ho riscoperto il messaggio di Adriana Zarri' Pistoia, 28 marzo 2021 - Affondare nella vita e nelle opere di una teologa eremita ormai dimenticata, è stata l’impresa di una grande studiosa pistoiese come Mariangela Maraviglia, che ci restituisce ...

Per l’edilizia scolastica fondi per 8 interventi La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per finanziare 172 interventi di edilizia scolastica su tutto il territorio. In provincia di Ferrara so ...

A tenere banco le esibizioni di canto e ballo degli allievi della, sempre più determinati ad ... Ibla e Leonardo A contendersi il posto in finale ci sono tre squadre:capitanata da Rudy ......notizia o un tema che riguardasse la loro città per partecipare al progetto "Snack news a" ...lacrime e sorrisi " ha detto " l'ho vissuta come una cosa impensabile ma realizzata inserata. ...Pistoia, 28 marzo 2021 - Affondare nella vita e nelle opere di una teologa eremita ormai dimenticata, è stata l’impresa di una grande studiosa pistoiese come Mariangela Maraviglia, che ci restituisce ...La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per finanziare 172 interventi di edilizia scolastica su tutto il territorio. In provincia di Ferrara so ...