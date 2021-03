(Di domenica 28 marzo 2021) I dati sulladopo Pasqua: sono 6su 10 in. Un numero, si spera, destinato ad aumentare in futuro. ROMA – I dati sulladopo Pasqua vedono un incremento degli alunni ingrazie alle nuove indicazioni. Dal 7, secondo gli ultimi calcoli di La Repubblica, 6su 10 ritorneranno dietro i propri banchi. Tra loro 3,1frequentano le scuole dell’infanzia, scuole primarie e il primo anno delle medie, classi destinate a continuare il proprio anno scolastico infino a giugno anche in zona rossa. Il resto riguarda gli anni superiori e, in questo caso, i numeri potrebbero variare nelle prossime settimane. Molto dipenderà dall’andamento dell’epidemia e dal sistema a ...

Advertising

DSantanche : . @EnricoLetta assicura che metterà “sempre più impegno e più carica” sulla sua priorità. La campagna #vaccini, il… - news_mondo_h24 : Scuola, dal 7 aprile 5,3 milioni di studenti in presenza - CeciliaGasbarro : RT @AlexEm1983: Sfoghi di insegnante alle prese con DAD e problemi di connessione, ispirati dal #Dantedì, con la speranza di tornare il pri… - bemichi70 : @yanez_2006 Ah ah ah. Guardi se vuole le faccio parlare con mia figlia che le racconta quante settimane in presenza… - PrevenzioneC : E finalmente allontanato dal @MIsocialTW. Quando il #cyberbullismo arriva fino ai vertici della politica, toccando… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dal

Il Sole 24 ORE

Andando a fondo , si scopre che il Decreto tanto contestato era prodottoGoverno precedente: ... l'importanza strategica della". (?)" "Ci sono risorse per il ritorno in sicurezza, quanto ...A Padova (Ulss Euganea 6) sono sospese le vaccinazioni per il personale della, per cinque ... mentre i nati1943 al 1947 saranno vaccinati dai medici di base previa convocazione. Infine, ...Bruno Pieri lo ha condotto per 25 anni e sperava di farci ancora un giro prima di andare in pensione. «È vero, è proprio “disgrazià”» ...Lunedì, un nuovo confronto tra i ministri Gelmini, Speranza e i governatori, ma le decisioni più importanti sembrano ormai prese ...