Scuola, Dadone: "Manca connessione con il mondo del lavoro"

"Se, per una carenza di connessione tra il mondo della Scuola e il mondo del lavoro, i ragazzi non sanno quali siano le professioni ricercate nel mondo, è poi difficile andare a formarsi", ha detto la ministra della Politiche Giovanili

