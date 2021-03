Scovata per la prima volta in Piemonte la presenza della variante brasiliana del Covid (Di domenica 28 marzo 2021) Una spiacevole scoperta è stata fatta oggi nei laboratori Piemontesi: per la prima volta è stato scoperto un caso di variante brasiliana, dopo quello di variante inglese. Il sequenziamento che ha ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Una spiacevole scoperta è stata fatta oggi nei laboratorisi: per laè stato scoperto un caso di, dopo quello diinglese. Il sequenziamento che ha ...

Advertising

Global16938439 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Stragiuse : @marcoarchetti Certo! Sicuro che sia lì? Ho capito che c'è per certo la tomba di Cletto Arrighi, ma non l'ho ancora… - TeleradioNews : Giano Vetusto. Trappola per catturare cinghiali vivi scovata e sequestrata dalla Forestale -

Ultime Notizie dalla rete : Scovata per Scovata per la prima volta in Piemonte la presenza della variante brasiliana del Covid ... è emerso che nel 90,2% dei casi la variante individuata è quella inglese (al 18 febbraio la percentuale era del 48,2%), mentre per la prima volta è stato rilevato anche un caso di variante ...

Topi d'appartamento pendolari tra Desio e Roma Talvolta, scovata la cassaforte, non esitavano a contattare gli uomini del gruppo, che intervenivano per cercare di smurarle. La merce veniva poi rivenduta mediante i canali di ricettazione interni ...

La droga nascosta in casa scovata dal cane Harry Prima Monza Scovata per la prima volta in Piemonte la presenza della variante brasiliana del Covid Sono state effettuate analisi su 150 campioni: nel 90% dei casi la variante è quella inglese, mentre per la prima volta anche la mutazione brasiliana è stata scoperta ...

Start-up dello spaccio in casa: arrestati 3 studenti Il trio piazzava dosi a 20 euro al grammo: in pochi giorni riusciva a tirare su quasi 2mila euro. La base era in via Santa Croce ...

... è emerso che nel 90,2% dei casi la variante individuata è quella inglese (al 18 febbraio la percentuale era del 48,2%), mentrela prima volta è stato rilevato anche un caso di variante ...Talvolta,la cassaforte, non esitavano a contattare gli uomini del gruppo, che intervenivanocercare di smurarle. La merce veniva poi rivenduta mediante i canali di ricettazione interni ...Sono state effettuate analisi su 150 campioni: nel 90% dei casi la variante è quella inglese, mentre per la prima volta anche la mutazione brasiliana è stata scoperta ...Il trio piazzava dosi a 20 euro al grammo: in pochi giorni riusciva a tirare su quasi 2mila euro. La base era in via Santa Croce ...