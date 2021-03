Scossa di terremoto poco fa | diverse segnalazioni

(Di domenica 28 marzo 2021) Undi magnitudo 3.2 Richter si è verificatofa nel Salernitano; l'epicentro è stato individuato a 7 chilometri da San Gregorio Magno, al confine con la Basilicata, ad una profondità di 6 chilometri. Non risultano al momento danni a cose o persone. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che indica come orario le 19:50. In zona nei giorni scorsi c'erano state altre scosse: il 16 marzo di magnitudo 1.5 a Colliano (Salerno), il 25 febbraio di 1.1 a Castelgrande (Potenza) e il 18 febbraio di 1.5 a Valva (Salerno); anche nei casi precedenti non erano stati fortunatamente registrati danni. Era stata invece avvertita in gran parte dell'Italia ladi ieri alle 14:47, avvenuta con epicentro nell'Adriatico centrale: la magnitudo registrata, 5.2 Richter, ha fatto sì che il ...

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: Terremoto tra Campania e Basilicata, scossa avvertita da Contursi a Potenza - gabrypez1 : RT @fanpage: Nuova scossa di #terremoto avvertita tra Campania e Basilicata #28marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Unadidi magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 19.50 con epicentro a San Gregorio Magno. Il sisma si è verificato ad una profondità di ...Laè stata avvertita piuttosto chiaramente nei paesi vicini e anche a Potenza. La profondità è stata di soli sei chilometri. Non vengono ad ora segnalate notizie di danni a persone o cose. Tra ...Registrato altre 10 terremoti per un totale di circa 65 eventi sismici da ieri pomeriggio. Cosa sta succedendo nel Mar Adriatico.Un video realizzato da Francesco Clemente a bordo di un aerotaxi Alidaunia per le Isole Tremiti mostra come la linea “disegnate” dalle onde si alzano dopo la scossa di terremoto. In questo caso non si ...