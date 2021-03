Scontro Bonaccini-De Luca sul vaccino Sputnik 

(Di domenica 28 marzo 2021) AGI - È polemica tra Stefanoe Vincenzo Desulrusso Sputnik. Il governatore dell'Emilia-Romagna stigmatizza la decisione del suo compagno di partito, e governatore della Campania, di procedere all'acquisto del siero messo a punto dagli scienziati russi prima che arrivi l'autorizzazione dell'Ema o dell'Aifa. Una decisione contro la quale si è schierato poco dopo anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Nessuna regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa", ha attaccatointervistato a Mezz'ora in più, su Rai 3. "Se una Regione acquistasse da sola” i vaccini, ha aggiunto, “credo che il generale Figliuolo chiederebbe che i sieri in arrivo vengano suddivisi per tutti gli italiani. Siamo una nazione, non venti piccole patrie”. Poco prima De ...

Sputnik,- De Luca "Nessuna Regione italiana può acquistare i vaccini per conto proprio, per come stanno le regole oggi, se le regole cambieranno vedremo. Sicuramente nessuna ...stigmatizza la decisione di De Luca di prenotare l'acquisto del farmaco prima che arrivi l'autorizzazione dell'Ema o dell'Aifa: 'Siamo una nazione - spiega- e nessuna regione puo'...Nei giorni scorsi, c’era stato uno scontro tra Draghi e le Regioni: il premier aveva definito “disorganizzate e omogenee” le vaccinazioni in ambito regionale, difese dal presidente dell Conferenza del ...Scontro tra Bonaccini e De Luca su Sputnik. Liguria, via alle vaccinazioni in farmacia, a Treviso si sperimenta la somministrazione senza prenotazione ...