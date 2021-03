Sci alpino | Francesca Marsaglia è campionessa italiana di superG | beffata Elena Curtoni

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Solamente 7 centesimi dividonoedneldei Campionati Italiani di sci2020-2021. Un distacco ridottissimo che, tuttavia, è sufficiente per consegnare il secondo titolo nazionale in carriera alla piemontese d’adozione. Sulla pista di Santa Caterina Valfurva, intitolata a Deborah Compagnoni,ha chiuso la sua gara con il tempo di 1:10.34, come detto, davanti ad. Sul podio assieme a loro si piazzano Roberta Melesi, con un divario di 39 centesimi, a pari merito con Nadia Delago, vincitrice della discesa di ieri. Quinto posto per la serba Nevena Ignjatovic (quindi non valevole per la classifica degli Assoluti) a 68 centesimi, sesto per Karoline ...