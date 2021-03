Scherma, nato il secondo figlio di Aldo Montano: la moglie Olga dà alla luce Mario (Di domenica 28 marzo 2021) E’ nato il secondo figlio di Aldo Montano, nato dall’unione tra il fuoriclasse della Scherma italiana e la moglie Olga. Mario, che prende il nome del nonno paterno, pesa 4.5 e gode di ottima salute così come la mamma. Felice anche la sorellina Olimpia, e al suo fratellino la Federazione Italiana Scherma rivolge tanti auguri di una buona vita: “Al piccolo Mario va il benvenuto e l’augurio di una buona vita. A papà Aldo, mamma Olga ed alla sorellina Olimpia vanno le felicitazioni e gli auguri da parte del Presidente, del Consiglio federale e di tutta la Federazione Italiana Scherma”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) E’ildidall’unione tra il fuoriclasse dellaitaliana e la, che prende il nome del nonno paterno, pesa 4.5 e gode di ottima salute così come la mamma. Felice anche la sorellina Olimpia, e al suo fratellino la Federazione Italianarivolge tanti auguri di una buona vita: “Al piccolova il benvenuto e l’augurio di una buona vita. A papà, mammaedsorellina Olimpia vanno le felicitazioni e gli auguri da parte del Presidente, del Consiglio federale e di tutta la Federazione Italiana”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Scherma, è nato il secondo figlio di Aldo #Montano - usatoscherma : RT @olivahseyes: @daeusyeol Js è di hong kong ma i suoi genitori son nati in mainland ed erano atleti olimpici cinesi, come lui è stato cam… - olivahseyes : @daeusyeol Js è di hong kong ma i suoi genitori son nati in mainland ed erano atleti olimpici cinesi, come lui è st… - usatoscherma : RT @CalicoCat13_: @mmmiriaam Il mio uomo Jackson Wang from China, membro dei Got7, nato il 28 marzo, ariete. Prima di diventare un Idol era… - CalicoCat13_ : @mmmiriaam Il mio uomo Jackson Wang from China, membro dei Got7, nato il 28 marzo, ariete. Prima di diventare un Id… -