Scatta l’ora legale: vi siete ricordati di portare avanti gli orologi? (Di domenica 28 marzo 2021) (foto: Getty Images)Per chi ha ancora al polso un orologio analogico, è venuto il momento di spostare avanti le lancette di un’ora. L’appuntamento con l’ora legale nel 2021 era fissato per questa notte, a cavallo tra sabato 27 e domenica 28 marzo. Alle 2 chi proprio non ha voluto prendere sonno ha potutot effettuare da sè il passaggio alla nuova ora. Oltre alla prospettiva di giornate più lunghe (di cui si spera di poter godere presto, con l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia) c’è una ragione importante che guida la scelta dell’ora legale: quello del risparmio energetico. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei sette mesi di ora legale del 2020 l’Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora ... Leggi su wired (Di domenica 28 marzo 2021) (foto: Getty Images)Per chi ha ancora al polso uno analogico, è venuto il momento di spostarele lancette di un’ora. L’appuntamento connel 2021 era fissato per questa notte, a cavallo tra sabato 27 e domenica 28 marzo. Alle 2 chi proprio non ha voluto prendere sonno ha potutot effettuare da sè il passaggio alla nuova ora. Oltre alla prospettiva di giornate più lunghe (di cui si spera di poter godere presto, con l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia) c’è una ragione importante che guida la scelta del: quello del risparmio energetico. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei sette mesi di oradel 2020 l’Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora ...

