Sassoli: "Obiettivo Ue 70% vaccinati entro estate. Passaporto strumento per riapertura ordinata" (Di domenica 28 marzo 2021) "Naturalmente questo deve essere messo a regime perchè abbiamo effettivamente dei forti ritardi, siamo tutti impegnati perché la catena dell'approvvigionamento consenta una vaccinazione di massa e arrivare al 70 per cento dei cittadini europei è un'impresa molto difficile", spiega il presidente del Parlamento europeo

