Santos attacca | «Inaccettabili qualificazioni senza tecnologia» – VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021) Fernando, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della mancata assegnazione del gol a Cristiano Ronaldo Fernando, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della mancata assegnazione del gol a Cristiano Ronaldo contro la Serbia. «L’arbitro si è scusato venendo a trovarmi negli spogliatoi. Mi ha detto che era imbarazzato. In campo mi aveva già detto che avrebbe rivisto le immagini e che se si era sbagliato, sarebbe venuto a chiedere scusa. E così è stato». Leggi su Calcionews24.com

Fernando, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della mancata assegnazione del gol a Cristiano Ronaldo. Il tecnico del Portogallo rivela come siano arrivate le scuse a fine gara dell'arbitro Makkelie per il gol non visto di Ronaldo ...