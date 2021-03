Sangue nella domenica della palme, bomba contro una chiesa. Morti e feriti (Di domenica 28 marzo 2021) Indonesia, attentato suicida davanti alla cattedrale cattolica. Il tragico evento è accaduto specificatamente a Makassar, proprio alle porte della cattedrale di culto cattolico dove i fedeli celebravano la messa della domenica delle palme. Diverse le ipotesi avanzate, ma al momento la polizia locale riferisce il numero di feriti che sale a 14. In corso gli accertamenti sull’esplosione. A spiegare la dinamica dell’attentato il portavoce della polizia Argo Yuwono: “Volevano entrare nel complesso della chiesa”. Sarebbero due gli attentatori giunti a bordo di una moto. E sul cancello principale d’accesso al luogo di culto, si sarebbero fatti saltare in aria. I due kamikaze perdono la vita, la moto è stata totalmente distrutta: “Stiamo raccogliendo resti ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Indonesia, attentato suicida davanti alla cattedrale cattolica. Il tragico evento è accaduto specificatamente a Makassar, proprio alle portecattedrale di culto cattolico dove i fedeli celebravano la messadelle. Diverse le ipotesi avanzate, ma al momento la polizia locale riferisce il numero diche sale a 14. In corso gli accertamenti sull’esplosione. A spiegare la dinamica dell’attentato il portavocepolizia Argo Yuwono: “Volevano entrare nel complesso”. Sarebbero due gli attentatori giunti a bordo di una moto. E sul cancello principale d’accesso al luogo di culto, si sarebbero fatti saltare in aria. I due kamikaze perdono la vita, la moto è stata totalmente distrutta: “Stiamo raccogliendo resti ...

