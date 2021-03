Sampdoria | da valutare le condizioni di Keita Balde per il Milan

(Di domenica 28 marzo 2021) Lacontinua la preparazione in vista della sfida contro ile Ranieri dovràla condizione dei nazionali: come può cambiare l’attacco Laprosegue la sua preparazione in vista della sfida di San Siro contro il, in programma sabato 3 aprile. Claudio Ranieri dovràledi alcuni elementi della rosa che rientreranno a disposizione solo un giorno prima della gara. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Tra questi c’è anchela cui possibile assenza, complice anche l’infortunio di Ernesto Torregrossa, potrebbe ridisegnare l’attacco blucerchiato. Il tecnico romano dovrebbe quindi affidarsi alla coppia Quagliarella Gabbiadini oppure utilizzare ...

Logico che De Laurentiis abbia fatto tutti gli scongiuri perché ora vuole valutare meglio la bontà ... Ci ha provato anche la Sampdoria CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Scuola: dopo Pasqua 5,3 mln ...La Sampdoria continua la preparazione in vista della sfida contro il Milan e Ranieri dovrà valutare la condizione dei nazionali: come può cambiare l'attacco ...Gli impegni delle nazionali lasciano mister Ranieri con alcuni dubbi di formazione in vista del Milan: Bereszysnki può riposare e il tecnico valuta le alternative ...