Sammy Basso: chi è, età, malattia, laurea, famiglia, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata de "Da noi a ruota libera". Ospite di Francesca Fialdini anche Sammy Basso, il ragazzo di 25 anni affetto dalla sindrome dell'invecchiamento precoce che nei giorni scorsi si è laureato per la seconda volta. Sammy, tra l'altro, è stato anche nominato Cavaliere della Repubblica nel 2019 per il suo coraggio e impegno nella ricerca sulla sua malattia genetica rara.

Sammy Basso: chi, età, malattia, laurea

Sammy Basso è nato a Schio il 1 dicembre del 1995 ed è un giovane ragazzo affetto da progeria, una malattia genetica molto rara nota come "sindrome da invecchiamento precoce". Sammy non si è mai dato per vinto e ha fondato ...

