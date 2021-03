Salvini tiene il punto, ma rassicura Draghi: «Riaprire ad aprile si può. Lavoriamo con e per lui». Ma nella Lega ammettono: «Non è esclusa la chiusura fino a maggio» – Il video (Di domenica 28 marzo 2021) «Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati: le cure, i vaccini e le terapie domiciliari». Matteo Salvini, in un video pubblicato la domenica della Palme, prova a distendere la polemica che l’ha coinvolto sul tema della riaperture. Il presidente del Consiglio aveva smorzato le aspettative del segretario leghista in conferenza stampa, venerdì 26 marzo: «Se pensabile o no – tenere chiusa l’Italia – lo dicono i dati», aveva tagliato corto Draghi. Due giorni dopo, Salvini in un video ribadisce la collaborazione con Draghi, ma non abbandona la posizione contraria alle chiusure in tutto il Paese: «Dopo Pasqua nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, valutiamo un piano di riaperture e di ritorno ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) «Stiamo lavorando fianco a fianco al presidenteper offrire agli italiani tre risultati: le cure, i vaccini e le terapie domiciliari». Matteo, in unpubblicato la domenica della Palme, prova a distendere la polemica che l’ha coinvolto sul tema della riaperture. Il presidente del Consiglio aveva smorzato le aspettative del segretario leghista in conferenza stampa, venerdì 26 marzo: «Se pensabile o no – tenere chiusa l’Italia – lo dicono i dati», aveva tagliato corto. Due giorni dopo,in unribadisce la collaborazione con, ma non abbandona la posizione contraria alle chiusure in tutto il Paese: «Dopo Pasqua nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, valutiamo un piano di riaperture e di ritorno ...

RinaldiPaolo2 : @matteosalvinimi Bisogna convivere con il Covid 19 e le sue varianti, la Merkel lo ha fatto chiedendo scusa al popo… - liberomacaco : @casto_lorenzo @peppeprovenzano @LegaSalvini @AzzolinaLucia Finché tiene Salvini come leader, la Lega è impresentab… - JimmyMcGill70 : Draghi ed il governo, dopo un mese perdono già 6 punti. Pure i 5 stelle scoprono che l'effetto conte sta scendendo.… - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Salvini che tiene in testa due cappelli, Regioni perennemente a caccia di soluzioni proprie, categorie esasperate (ieri q… - giudiiiiiiiii : @Ninanina1215 @FrankoFranky2 @LucaBizzarri Se la menano per il secondo me/voi di salvini, ma non hanno nulla da dir… -