Salvini “Lavoriamo al fianco di Draghi per vaccini, rimborsi e riaperture dopo Pasqua” (Di domenica 28 marzo 2021) “La Lega lavora con e per Draghi, l’obiettivo è riaprire dopo Pasqua le attività nelle città italiane fuori dall’emergenza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in un videomessaggio. mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) “La Lega lavora con e per, l’obiettivo è riaprirele attività nelle città italiane fuori dall’emergenza”. Lo dice il leader della Lega Matteoin un videomessaggio. mgg/red su Il Corriere della Città.

