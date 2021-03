Salvini: “Al lavoro con Draghi per le riaperture dopo Pasqua” – VIDEO (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Salvini sul decreto aprile: “lavoro e salute possono camminare insieme”. E Forza Italia chiede un check a metà aprile. ROMA – Matteo Salvini è ritornato sul decreto aprile con un breve VIDEO pubblicato sui social per ribadire la posizione della Lega. “Siamo al fianco del premier Draghi e lavoriamo per offrire agli italiani tre risultati: cure, vaccini e terapie domiciliari, ma anche i rimborsi economici alle famiglie e alle imprese . E poi, dopo Pasqua, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture, di ritorno alla normalità. Salute e lavoro possono, anzi devono, camminare insieme“. Lavoriamo con il presidente Draghi perché dopo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Matteosul decreto aprile: “e salute possono camminare insieme”. E Forza Italia chiede un check a metà aprile. ROMA – Matteoè ritornato sul decreto aprile con un brevepubblicato sui social per ribadire la posizione della Lega. “Siamo al fianco del premiere lavoriamo per offrire agli italiani tre risultati: cure, vaccini e terapie domiciliari, ma anche i rimborsi economici alle famiglie e alle imprese . E poi,, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di, di ritorno alla normalità. Salute epossono, anzi devono, camminare insieme“. Lavoriamo con il presidenteperché...

