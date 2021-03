Salvatore Chiarello è allo stremo: “Sono insufficienti e rischiamo di perdere tutto” (Di domenica 28 marzo 2021) Ristori insufficienti e Piemonte in lockdown: la combinazione micidiale che sta mettendo in ginocchio molti commercianti come Salvatore Barista si incatena al dehors per protestare contro i ristori bassi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021) Ristorie Piemonte in lockdown: la combinazione micidiale che sta mettendo in ginocchio molti commercianti comeBarista si incatena al dehors per protestare contro i ristori bassi su Notizie.it.

