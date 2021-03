Salto con gli sci: Karl Geiger vince l’ultima gara della stagione a Planica, batte Kobayashi ed Eisenbichler (Di domenica 28 marzo 2021) La stagione del Salto con gli sci 2020-2021 può considerarsi ufficialmente terminata con la gara individuale dal trampolino di volo di Planica. A vincerla è il tedesco Karl Geiger, all’ottavo successo individuale e dodicesimo complessivo della sua carriera, il primo sulle distanze più lunghe della specialità. A premiarlo è la costanza, con due salti da 231 e 232.5 metri, che lo spediscono a quota 238.8 e 220.5 per un totale di 459.3. A Geiger va anche la Coppa del Mondo di volo. Secondo posto per Ryoyu Kobayashi: il giapponese, dopo un clamoroso 242 nella prima serie ottenuto dalla stanga 10, non ripete il numero rimanendo a 217 metri e ottenendo 452.4 punti, comunque sufficienti per tenersi ben ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Ladelcon gli sci 2020-2021 può considerarsi ufficialmente terminata con laindividuale dal trampolino di volo di. Arla è il tedesco, all’ottavo successo individuale e dodicesimo complessivosua carriera, il primo sulle distanze più lunghespecialità. A premiarlo è la costanza, con due salti da 231 e 232.5 metri, che lo spediscono a quota 238.8 e 220.5 per un totale di 459.3. Ava anche la Coppa del Mondo di volo. Secondo posto per Ryoyu: il giapponese, dopo un clamoroso 242 nella prima serie ottenuto dalla stanga 10, non ripete il numero rimanendo a 217 metri e ottenendo 452.4 punti, comunque sufficienti per tenersi ben ...

