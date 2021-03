Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny (2) (Di domenica 28 marzo 2021) (Adnkronos/Dpa) – In diversi post sul suo profilo Instagram, Navalny, condannato ad oltre due anni di prigione, si era lamentato di un forte mal di schiena e di non poter muovere più la gamba destra, portando i suoi avvocati e l’Unione europea ad esprimere preoccupazione per le condizioni di salute ed il trattamento riservatogli in prigione.La visita della commissione venerdì mattina è stata confermata sull’account Twitter di Navalny, esprimendo dubbi sul motivo per cui il rapporto è stato diffuso solo due giorni dopo. Forse, scrive il team di Navalny, ‘si sono rese necessarie consultazioni con la leadership per un annuncio da fare in seguito, qualcosa del tipo ‘è in grado di camminare da solo'”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) (Adnkronos/Dpa) – In diversi post sul suo profilo Instagram,, condannato ad oltre due anni di prigione, si era lamentato di un forte mal di schiena e di non poter muovere più la gamba destra, portando i suoi avvocati e l’Unione europea ad esprimere preoccupazione per le condizioni died il trattamento riservatogli in prigione.La visita dellavenerdì mattina è stata confermata sull’account Twitter di, esprimendo dubbi sul motivo per cui il rapporto è stato diffuso solo due giorni dopo. Forse, scrive il team di, ‘si sono rese necessarie consultazioni con la leadership per un annuncio da fare in seguito, qualcosa del tipo ‘è in grado di camminare da solo'”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Russia: commissione Diritti umani no preoccupazioni per salute Navalny - #Russia: #commissione #Diritti #umani - zazoomblog : Russia: commissione Diritti umani no preoccupazioni per salute Navalny (2) - #Russia: #commissione #Diritti #umani - TV7Benevento : Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny (2)... - TV7Benevento : Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny... - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: #Draghi: 'Starei attento a fare contratti' su Sputnik 'perché da un'indagine fatta dalla commissione parlando col fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia commissione Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny I membri della commissione, che hanno visitato il centro di detenzione Ik - 2 di Pokrov, circa 100 chilometri a est di Mosca, hanno confermato il dolore alla gamba di Navalny, che ha chiesto ...

Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny (2) La visita della commissione venerdì mattina è stata confermata sull'account Twitter di Navalny, esprimendo dubbi sul motivo per cui il rapporto è stato diffuso solo due giorni dopo. Forse, scrive il ...

Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny (2) - Sardiniapost.it SardiniaPost Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny (2) In diversi post sul suo profilo Instagram, Navalny, condannato ad oltre due anni di prigione, si era lamentato di un forte mal di schiena ...

Stiamo finendo la gomma naturale A causa del cambiamento climatico, del crollo dei prezzi e di una malattia dell’albero da cui la ricaviamo, e servono quindi delle alternative ...

I membri della, che hanno visitato il centro di detenzione Ik - 2 di Pokrov, circa 100 chilometri a est di Mosca, hanno confermato il dolore alla gamba di Navalny, che ha chiesto ...La visita dellavenerdì mattina è stata confermata sull'account Twitter di Navalny, esprimendo dubbi sul motivo per cui il rapporto è stato diffuso solo due giorni dopo. Forse, scrive il ...In diversi post sul suo profilo Instagram, Navalny, condannato ad oltre due anni di prigione, si era lamentato di un forte mal di schiena ...A causa del cambiamento climatico, del crollo dei prezzi e di una malattia dell’albero da cui la ricaviamo, e servono quindi delle alternative ...