Rugby | allenamenti della nazionale femminile sospesi per sospetto caso di Covid

(Di domenica 28 marzo 2021) La federazione italiana di, a causa di undi positività altra le atletein raduno a Parma, ha deciso di sospendere temporaneamente gli. Un’atleta, infatti, è risultata debolmente positiva al test rapido e i suoi contatti stretti sono stati posti in isolamento in attesa di capire se la positività è confermata o meno. Anche le autorità sanitarie sono state prontamente avvertite nel pieno rispetto dei protocolli. SportFace.

