(Di domenica 28 marzo 2021) Un agente della Polizia è riuscito, nella mattinata di ieri, a individuare, seguire e bloccare ungià segnalato in precedenza su via, con 8 persone (4 adulti e 4 bambini) dentro edi arnesie oggetti rubati. Gli adulti sono stati fotosegnalati, uno è risultato inottemperante al rientro nel Comune di Roma., sequestro del: i fatti Nella mattinata di ieri, verso le 10, un agente di Polizia fuori servizio stava circolando in via Biagio Petronelli, in zona, ha notato dei movimenti sospetti da parte di due uomini scesi da ungià segnalato in precedenza perchézzato per commettere dei furti. I due uomini, scesi dal ...

... sono stati intercettati e fermati da una volante del commissariato. Una banda di rom nel ... Il furgone invece, che è risultato riverniciato, è statoin quanto correlato ad alcuni ...... lo scorso giugno la Polizia di Stato ha arrestato una ventina di persone ebeni per 20 ...mafiosa denominata 'clan Casamonica' e in particolare all'articolazione della zona- ...E' stato un poliziotto libero dal servizio a capire subito che qualcosa non andava in quel gruppo di rom che scrutavano in modo sospetto alcuni furgoni. Siamo in via Biagio Petrocelli, ...I fermati, tutti con precedenti di polizia, di età compresa tra 62 e 25 anni, sono stati fotosegnalati Marciavano nella zona della Romanani in 8, quattro adulti e quattro bambini, su un furgone che, a ...