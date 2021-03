Romania U21, il capitano denuncia sui social frasi razziste ricevute dall’Ungheria. Poi rimuove il post (Di domenica 28 marzo 2021) Mistero dopo Romania U21 e Ungheria U21. Potrebbe esserci stato un brutto episodio di razzismo non sanzionato. A denunciare la vicenda il capitano della formazione rumena Marius Marin con una storia sui social successivamente rimossa.Da quanto si apprende anche da media locali, il calciatore, che per altro milita nel Pisa, avrebbe accusato i rivali di razzismo. "Questi zingari, come ci avete chiamato per tutta la gara, vi hanno battuto...", ha scritto il giocatore, capitano della squadra. Al momento non sembrano esserci ulteriori testimonianze dell'accaduto anche se molto probabilmente si passera a delle indagini sul caso.Sui social, la storia pubblicata dal giocatore non è sfuggita ai più attenti e molti utenti l'hanno condivisa prima della sua cancellazione.caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Mistero dopoU21 e Ungheria U21. Potrebbe esserci stato un brutto episodio di razzismo non sanzionato. Are la vicenda ildella formazione rumena Marius Marin con una storia suisuccessivamente rimossa.Da quanto si apprende anche da media locali, il calciatore, che per altro milita nel Pisa, avrebbe accusato i rivali di razzismo. "Questi zingari, come ci avete chiamato per tutta la gara, vi hanno battuto...", ha scritto il giocatore,della squadra. Al momento non sembrano esserci ulteriori testimonianze dell'accaduto anche se molto probabilmente si passera a delle indagini sul caso.Sui, la storia pubblicata dal giocatore non è sfuggita ai più attenti e molti utenti l'hanno condivisa prima della sua cancellazione.caption id="attachment ...

