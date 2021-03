Roma, Zaniolo scalpita e si allena: «Nessun giorno libero» – FOTO (Di domenica 28 marzo 2021) Roma e Nazionale aspettano Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 si è allenato anche oggi testimoniando il tutto sui social Roma e Italia aspettano con grande ansia Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 è entrato nell’ultima fase del percorso riabilitativo e si contano ormai i giorni per il rientro nel gruppo giallorosso. Quest’oggi l’ex Inter ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae sollevare pesi mettendo in mostra un fisico ben scolpito. La didascalia parla chiaro: «Nessun giorno libero». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo? Zaniolo (@nicoloZaniolo) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021)e Nazionale aspettano Nicolò. Il centrocampista classe 1999 si èto anche oggi testimoniando il tutto sui sociale Italia aspettano con grande ansia Nicolò. Il centrocampista classe 1999 è entrato nell’ultima fase del percorso riabilitativo e si contano ormai i giorni per il rientro nel gruppo giallorosso. Quest’oggi l’ex Inter ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae sollevare pesi mettendo in mostra un fisico ben scolpito. La didascalia parla chiaro: «». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo?(@nicolo) Leggi su Calcionews24.com

