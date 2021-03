Roma, rom “al lavoro” con tutta la famiglia: genitori e bimbi in un furgone, cercavano veicoli da scassinare (Di domenica 28 marzo 2021) famiglia di rom sorpresa a perlustrare furgoni in sosta. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ieri mattina, a denunciare, in concorso tra di loro, 4 uomini per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione. Intorno alle 10.00 un agente libero dal servizio, dello stesso ufficio di polizia, nel percorrere via Biagio Petrocelli, ha notato sopraggiungere un furgone Ducato, con all’interno diverse persone di etnia Rom. Le persone all’interno, dopo essersi affiancato ad altri furgoni parcheggiati, con fare sospetto, ha iniziato a guardare all’interno degli stessi. Lo stesso furgone era stato segnalato già da qualche giorno poiché utilizzato per commettere furti su auto in sosta. L’agente, al quale non è sfuggito tale particolare, ha fatto richiesta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021)di rom sorpresa a perlustrare furgoni in sosta. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez, ieri mattina, a denunciare, in concorso tra di loro, 4 uomini per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione. Intorno alle 10.00 un agente libero dal servizio, dello stesso ufficio di polizia, nel percorrere via Biagio Petrocelli, ha notato sopraggiungere unDucato, con all’interno diverse persone di etnia Rom. Le persone all’interno, dopo essersi affiancato ad altri furgoni parcheggiati, con fare sospetto, ha iniziato a guardare all’interno degli stessi. Lo stessoera stato segnalato già da qualche giorno poiché utilizzato per commettere furti su auto in sosta. L’agente, al quale non è sfuggito tale particolare, ha fatto richiesta di ...

Agenzia_Dire : C’è un mare di rifiuti che dorme sottoterra, a Roma, dove fino a febbraio del 2010 sorgeva il campo nomadi Casilino… - virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - CorriereCitta : Roma, rom “al lavoro” con tutta la famiglia: genitori e bimbi in un furgone, cercavano veicoli da scassinare - grava1995 : RT @GarauSilvana: #Roma #Raggi sgombera campo rom Castel Romano,li dal 2005.Sono passati Veltroni,Alemanno e Marino senza far nulla.#Salvin… - wski_el : Una chiamata da Roma Il nom de l'aula che cos'è che cambia? Sia l'original one o quella Magna? Rom' o Romolo per no… -