Roma, negozio abbatte completamente i costi della bolletta elettrica: con i cavi si erano "attaccati" al condominio vicino (Di domenica 28 marzo 2021) Risparmiare sulla bolletta elettrica? Si può. No, non è l'inizio di uno spot promozionale di una società per la fornitura di energia elettrica ma solo quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione Roma Prenestina. I militari hanno infatti denunciato in stato di libertà due persone. Si tratta di un uomo di 29 anni e una donna di 33: i rati contestati sono furto aggravato e continuato in concorso di corrente elettrica. Leggi anche: Roma, 3milioni di prodotti Covid non a norma sequestrati: nel mirino società di import-export Roma: elettricità gratis al Collatino per il loro negozio, scoperti dai Carabinieri I Carabinieri hanno fatto la scoperta insieme "ACEA", erogatrice nel caso specifico dell'energia elettrica.

