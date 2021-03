Roma, Kumbulla: “Van Dijk il mio idolo. Con l’Albania ho un sogno. Premier League in futuro? Perché no” (Di domenica 28 marzo 2021) Parola a Marash Kumbulla.Roma, Cassano senza filtri: “Serie su Francesco Totti? Non ne esco bene, tante cose non mi sono piaciute”L'ex difensore centrale del Verona attualmente alla corte di Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni del Daily Telegraph l'attuale stagione della Roma e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni.ALBANIA – "Sono nato in Italia ma il legame emozionale con l’Albania è sempre stato forte. Venivo in vacanza con i miei genitori, la mia famiglia ha tradizioni albanesi. Mi sento molto connesso a questo Paese, è la mia nazione. Per ogni giocatore, mettere la maglia di questa nazionale è un momento speciale. È importante per il calcio albanese avere questo stadio per mostrare a tutti la sua forza. La generazione che nel 2016 ha giocato gli Europei è stato il punto più alto della nazionale. Ora ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Parola a Marash, Cassano senza filtri: “Serie su Francesco Totti? Non ne esco bene, tante cose non mi sono piaciute”L'ex difensore centrale del Verona attualmente alla corte di Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni del Daily Telegraph l'attuale stagione dellae non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni.ALBANIA – "Sono nato in Italia ma il legame emozionale conè sempre stato forte. Venivo in vacanza con i miei genitori, la mia famiglia ha tradizioni albanesi. Mi sento molto connesso a questo Paese, è la mia nazione. Per ogni giocatore, mettere la maglia di questa nazionale è un momento speciale. È importante per il calcio albanese avere questo stadio per mostrare a tutti la sua forza. La generazione che nel 2016 ha giocato gli Europei è stato il punto più alto della nazionale. Ora ...

