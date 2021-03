Roma | Kumbulla | “Infortunio? Non sono preoccupato | aspettiamo le visite”

(Di domenica 28 marzo 2021) Marashdovrà sostenere dellemediche presso Villa Stuart, dopo aver accusato un problema al ginocchio durante le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’albanese ha sofferto di cattive sensazioni dopo un guaio fisico, sebbene il problema sembri sotto controllo e il difensore non abbia allarmato lo staff medico della. “Non, orale. Ho sentito qualcosa, ma ero caldo eriuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi ho avvertito nuovamente fastidio“. Questele parole diin merito al suo presunto, in vista di Sassuolo-, match fondamentale per la corsa Champions dei giallorossi. Il centrale difensivo ...

