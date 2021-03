Roma. ‘In quella casa c’è la droga’: la telefonata anonima incastra un 21enne, trovate centinaia di dosi di stupefacente (Di domenica 28 marzo 2021) Una telefonata anonima al 112 ha fatto scattare, ieri mattina, una perquisizione in un’abitazione nel quartiere San Basilio che ha portato al sequestro di centinaia di dosi di droga e all’arresto di un 21enne. L’intervento dei Carabinieri I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio, infatti, sono intervenuti in un appartamento in via Corinaldo dopo essere stati attivati da un anonimo che ha chiamato il 112 e segnalato la presenza di droga. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato il giovane, cittadino Romano senza occupazione e con precedenti, che, sorpreso della loro presenza, ha mostrato un eccessivo nervosismo. Leggi anche: Roma, festeggiano in casa ma i vicini fanno la spia: 7 persone multate L’accurata ispezione dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) Unaal 112 ha fatto scattare, ieri mattina, una perquisizione in un’abitazione nel quartiere San Basilio che ha portato al sequestro dididi droga e all’arresto di un. L’intervento dei Carabinieri I Carabinieri della StazioneSan Basilio, infatti, sono intervenuti in un appartamento in via Corinaldo dopo essere stati attivati da un anonimo che ha chiamato il 112 e segnalato la presenza di droga. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato il giovane, cittadinono senza occupazione e con precedenti, che, sorpreso della loro presenza, ha mostrato un eccessivo nervosismo. Leggi anche:, festeggiano inma i vicini fanno la spia: 7 persone multate L’accurata ispezione dei ...

