Roma: il programma “Luce sull’archeologia” racconta la grandezza della capitale (Di domenica 28 marzo 2021) Tratto della via Appia Antica, nei pressi di Santa Maria Nova. Da capitale di un impero all’ultima Roma Antica. Paesaggi urbani, trasformazioni sociali e culturali è il filo conduttore dell’edizione 2021 degli incontri che, nell’ambito del progetto Luce sull’archeologia, raccontano la grandezza della capitale. Roma, parco dell’Appia Antica. Il 28 marzo, Pagani e cristiani a Roma in età tardo-antica, l’11 aprile Quando Roma era un vigneto, il 25 Il grande parco pubblico dell’Appia antica. INFO: Roma, Teatro Argentina, fino al 25 aprile, Domenica 28 ore 11. In streaming sul canale YouTube del Teatro: ... Leggi su iodonna (Di domenica 28 marzo 2021) Trattovia Appia Antica, nei pressi di Santa Maria Nova. Dadi un impero all’ultimaAntica. Paesaggi urbani, trasformazioni sociali e culturali è il filo conduttore dell’edizione 2021 degli incontri che, nell’ambito del progettono la, parco dell’Appia Antica. Il 28 marzo, Pagani e cristiani ain età tardo-antica, l’11 aprile Quandoera un vigneto, il 25 Il grande parco pubblico dell’Appia antica. INFO:, Teatro Argentina, fino al 25 aprile, Domenica 28 ore 11. In streaming sul canale YouTube del Teatro: ...

Advertising

CarloCalenda : Sul programma per Roma ho atteso sino ad ora nella speranza di poterlo prima discutere con la coalizione. Non è acc… - phibylydia : RT @CasatiSilvano: Lunedì prossimo Carlo Calenda presenterà il suo programma Gestione rifiuti e piano straordinario pulizia della città di… - MarcoBatarea : @carolina300615 Si, d'accordo, ma converrà che lo spettatore, dal titolo, si aspettava un programma su Roma, non su… - AnnaMar19130070 : RT @CasatiSilvano: Lunedì prossimo Carlo Calenda presenterà il suo programma Gestione rifiuti e piano straordinario pulizia della città di… - pensamax : @RaiTre Sono sincera, è stato sicuramente molto bello il programma ma mi aspettavo qualcosa di diverso. Da cristian… -