Roma e il weekend in zona rossa, ancora assembramenti e festini: elevate oltre 90 sanzioni (Di domenica 28 marzo 2021) La Polizia Locale di Roma Capitale ha elevato oltre 90 sanzioni per il mancato rispetto delle normative a tutela della salute pubblica. Gli interventi degli agenti Dopo l'intervento di venerdì notte in un pub del Centro Storico, dove era in corso una duplice festa, ieri sera i caschi bianchi sono intervenuti nel quartiere Monti per una festa all'interno di un B&B: molti tra i presenti sono risultati residenti fuori regione, trovandosi a Roma senza giustificato motivo. Ulteriori accertamenti amministrativi sono tuttora in corso sulla regolarità della struttura ricettiva. Su tutto il territorio le pattuglie hanno eseguito controlli per verificare l'osservanza delle misure anti contagio: dagli accertamenti lungo le principali consolari della città, oltre 300 i veicoli controllati, alla vigilanza nei ...

