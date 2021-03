Roma, domani controllo a Villa Stuart al ginocchio per Kumbulla (Di domenica 28 marzo 2021) domani mattina Marash Kumbulla sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, dopo l’infortunio al ginocchio subito nella gara della Nazionale albanese contro Andorra. Il difensore è tornato a Roma e racconta come già avesse dolore al ginocchio prima della gara. “Non sono preoccupato, ora aspettiamo le visite”, sono le parole del difensore di ritorno a Roma. “Ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi ho avvertito nuovamente fastidio”. Kumbulla difficilmente ci sarà sabato prossimo contro il Sassuolo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021)mattina Marashsosterrà le visite mediche a, dopo l’infortunio alsubito nella gara della Nazionale albanese contro Andorra. Il difensore è tornato ae racconta come già avesse dolore alprima della gara. “Non sono preoccupato, ora aspettiamo le visite”, sono le parole del difensore di ritorno a. “Ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi ho avvertito nuovamente fastidio”.difficilmente ci sarà sabato prossimo contro il Sassuolo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Roma domani Restrizioni, vertice decisivo a metà aprile. Obiettivo: riaprire ristoranti e altre attività Roma - Lavorare 'tutti insieme' per imprimere il cambio di passo alla campagna di vaccinazione e ... E visto che da domani più di mezza Italia sarà in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle d'Aosta ...

Domani riapertura della scuola fino alla prima media in zona rossa Tampone sul camper a Bagno a Ripoli . Da lunedì la farmacia di via Roma 154, nella frazione capoluogo, darà inizio allo screening anti - Covid tra la popolazione a base di test rapidi, come previsto da un recente accordo tra la Regione, il Cispel e le farmacie ...

Kumbulla tornerà stasera a Roma, domani gli esami Pagine Romaniste Allenamento Lazio: fase tattica in vista del Napoli e triangolare La Lazio è scesa oggi in campo per l’allenamento in vista del Napoli. Fase tattica e poi triangolare per la squadra di Inzaghi In vista della... Leiva non ha il Napoli nel destino: il 6 quasi sempre o ...

Lavoro: Fit Cisl, su salvataggio Tirrenia auspichiamo ok Mise, a rischio dipendenti Roma , 28 mar 17:48 - (Agenzia Nova ... dello Sviluppo economico di dare un urgente riscontro nel merito al benestare del dicastero, entro domani, è legato il piano di ristrutturazione del debito del ...

