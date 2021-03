Roma | centrosinistra sempre alla ricerca del ‘suo’ sindaco

(Di domenica 28 marzo 2021) (Adnkronos) – L’unica certezza è quella che il Pd vuole fare le primarie. A parte la promessa in questo senso di Enrico Letta, però, resta davvero poco altro alper ladelcandidatodi. Il fronte progressista, infatti, si presenta ancora diviso e senza punti di riferimento. Per di più con due nodi da sciogliere, quasi un paradosso: la posizione dei candidati scesi in campo per primi, Carlo Calenda e Virginia Raggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BOLOGNA - Nessun ostacolo dal Nazareno sulle primarie. Anzi. Enrico Letta ha acceso il semaforo verde per i gazebo a. Un ' precedente' che potrebbe spingere più facilmente alla consultazione aperta degli elettori anche a Bologna. Tanto più che il neo leader dem s'è appellato alle primarie anche nella riunione ......elettorale a favore dei 5 Stelle già sicuri di prendere. Adesso che Pd e M5S sono in teoria dalla stessa parte, la città che fino a cinque anni fa era il fortino di Asterix del...(Adnkronos) - L'unica certezza è quella che il Pd vuole fare le primarie. A parte la promessa in questo senso di Enrico Letta, però, resta davvero ...I rapporti diversi tra Cinque Stelle e Pd da città a città. A Torino si detestano da sempre, e i vertici locali procedono per conto loro. Bologna e Napoli laboratori per le alleanze ...