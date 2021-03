Rodriguez: “Italia favorita per la qualificazione ai Mondiali ma noi vogliamo darle filo da torcere” (Di domenica 28 marzo 2021) In una intervista al sito ufficiale della Fifa, Ricardo Rodriguez, esterno del Torino e della Nazionale svizzera, ha parlato della lunga corsa alla qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, e del duello con l’Italia di Mancini. Queste le parole di Rodriguez: “Sappiamo che l’Italia è la favorita per vincere il girone, ma noi non abbiamo paura. Siamo al loro livello e gli daremo filo da torcere fino alla fine. Sarà una bella sfida per arrivare ai Mondiali”. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) In una intervista al sito ufficiale della Fifa, Ricardo, esterno del Torino e della Nazionale svizzera, ha parlato della lunga corsa allaaidi Qatar 2022, e del duello con l’di Mancini. Queste le parole di: “Sappiamo che l’è laper vincere il girone, ma noi non abbiamo paura. Siamo al loro livello e gli daremodafino alla fine. Sarà una bella sfida per arrivare ai”. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

