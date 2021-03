Rigore di Belotti e magia di Locatelli: l'Italia spezza il tabù Bulgaria (Di domenica 28 marzo 2021) L'Italia di Roberto Mancini non si ferma. E rompe il tabù Bulgaria: gli azzurri non avevano mai vinto dalle parti di Sofia. Ci riescono grazie a un Rigore (generoso) conquistato e trasformato dal ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) L'di Roberto Mancini non si ferma. E rompe il: gli azzurri non avevano mai vinto dalle parti di Sofia. Ci riescono grazie a un(generoso) conquistato e trasformato dal ...

Advertising

pisto_gol : Rigore inesistente per l’Italia (Belotti inciampa su Dimov) ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Il commento più ser… - Eurosport_IT : NON STECCA L'ITALIA ?????? Il rigore di Belotti e la perla di Locatelli piegano la Bulgaria a Sofia: azzurri in vetta… - ZZiliani : #Belotti ha sgraffignato (e trasformato) un rigore a fine primo tempo e l’#Italia prende e porta a casa. Ricordo pe… - ombresulvetro : RT @pisto_gol: Rigore inesistente per l’Italia (Belotti inciampa su Dimov) ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Il commento più serio è “l’i… - vitasportivait : ? #WCQ | #BulgariaItalia Altri 2 gol per altri 3 punti?? Gli azzurri sbloccano il risultato grazie ad un rigore di… -