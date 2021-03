Riforma pensioni 2021, la lettera al Governo: le 9 proposte dei quota 41 (Di domenica 28 marzo 2021) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni 2021 giungono dalle proposte che i gruppi social ‘41pertutti‘ e ‘lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti‘ hanno deciso di mettere giù a punti e indirizzare al Governo attraverso una sorta di comunicato/lettera. Lo scopo quello di far comprendere, in vista dei futuri incontri tra Governo e parti sociali sulla Riforma previdenziale, quelle che potrebbero essere le misure da attuare al fine di andare incontro ad un ‘equa’ Riforma pensionistica. Vi riportiamo dunque le loro parole senza nulla aggiungere, affinchè possiate visionare le 9 proposte da loro ipotizzate e dirci la vostra opinione. Riforma ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Le ultime novità sulladellegiungono dalleche i gruppi social ‘41pertutti‘ e ‘lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti‘ hanno deciso di mettere giù a punti e indirizzare alattraverso una sorta di comunicato/. Lo scopo quello di far comprendere, in vista dei futuri incontri trae parti sociali sullaprevidenziale, quelle che potrebbero essere le misure da attuare al fine di andare incontro ad un ‘equa’stica. Vi riportiamo dunque le loro parole senza nulla aggiungere, affinchè possiate visionare le 9da loro ipotizzate e dirci la vostra opinione....

Advertising

soteros1 : RT @Musso___: Traduco : “mancano riforma pensioni e patrimoniale sui conti correnti” Via @Saladino__Italy - impazientezero1 : @MegasAlexandr12 @CCFCattaneo @olindocervi @SebCochard_11 Non funziona perché l'Italia non ha approfittato dei bass… - pierlui61158210 : @sabrina__sf I notiziari italiani non ne parlano. Ho trovato solo un articolo dove si dice che avrebbero protestato… - DaitarnTR3 : @Affaritaliani Io non mi fido solo dei giornalisti e di chi appoggiò la riforma delle pensioni, cioè la riforma Fornero. - NinoPalermo9 : RT @sole24ore: Quello delle pensioni si presenta anzitutto come uno dei temi potenzialmente più divisivi per la maggioranza di governo in c… -