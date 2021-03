Riapertura scuole, il Moige: “Ascoltata la voce dei genitori che stanno vivendo un periodo drammatico” (Di domenica 28 marzo 2021) "Sulla Riapertura delle scuole la notizia buona è il fatto che è stata Ascoltata la voce dei genitori che stanno vivendo un periodo drammatico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) "Sulladellela notizia buona è il fatto che è stataladeicheun". L'articolo .

elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - LauraGaravini : Ottima notizia la riapertura delle #scuole anche in zona rossa. Esattamente ciò che chiedevamo come @italiaviva da… - marcodimaio : #Draghi annuncia riapertura delle #scuole fino alla prima media dopo Pasqua, anche in zona rossa. Un’ottima notizia… - orizzontescuola : Riapertura scuole, il Moige: “Ascoltata la voce dei genitori che stanno vivendo un periodo drammatico” - vendutoschifoso : RT @jimmomo: Decisione di ieri è proroga lockdown fino a tutto aprile: rossi o arancioni, abolita zona gialla a prescindere dai dati. Riape… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Scuole superiori e ristoranti: Draghi prepara (in base ai dati) le possibili riaperture da metà aprile E poi, sempre nel caso di una evoluzione favorevole dei dati, il ripristino delle zone gialle, con la riapertura di bar e ristoranti almeno a pranzo. Ma per ora le cifre dell'ultimo monitoraggio ...

L'Aquila: conclusa campagna screening, 875 tamponi di cui 4 positivi ... dichiara sempre il Primo cittadino, 'siamo in attesa di conoscere quali saranno le decisioni che arriveranno da governo nazionale e regionale circa la riapertura delle scuole dopo le festività ...

Riapertura scuole. Più spazi, meno alunni, più insegnanti: ciò che serve davvero ma non c’è Tecnica della Scuola Scuola, Prestipino: Ora politica sta capendo importanza riaperture Roma, 26 mar - "Alla fine la politica è arrivata a capire che le chiusure delle scuole sono devastanti per la gestione famigliare, per la psiche dei nostri ragazzi, per il benessere dei nostri bambini ...

Oggionese: striscione fuori dalle scuole. ''Riapertura subito'' I militanti dell'associazione "Ad maiora leucum'' hanno affisso all'estero degli istituti superiori Bovara e Parini di Lecco e di due scuole secondarie di Oggiono e Costa Masnaga alcuni striscioni per ...

