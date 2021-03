Repubblica dominicana, per Colacem investimento da 120 milioni di dollari (Di domenica 28 marzo 2021) I vertici aziendali di Domicem, controllata dominicana di Colacem S.p.A., sono stati ricevuti lo scorso 25 marzo dal Presidente della Repubblica dominicana, Luis Abinader Corona, per annunciare che inizierà la costruzione di una nuova linea di produzione di cemento, parallela a quella già esistente a Sabana Grande de Palenque. Si tratta di un importante investimento di oltre 120 milioni di dollari, che permetterà di raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento. Un’operazione che il Presidente ha salutato con entusiasmo, anche perché favorirà la creazione di centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti, oltre agli attuali di Domicem, e darà un forte impulso allo sviluppo economico e produttivo della regione. I manager della società, ringraziando il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) I vertici aziendali di Domicem, controllatadiS.p.A., sono stati ricevuti lo scorso 25 marzo dal Presidente della, Luis Abinader Corona, per annunciare che inizierà la costruzione di una nuova linea di produzione di cemento, parallela a quella già esistente a Sabana Grande de Palenque. Si tratta di un importantedi oltre 120di, che permetterà di raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento. Un’operazione che il Presidente ha salutato con entusiasmo, anche perché favorirà la creazione di centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti, oltre agli attuali di Domicem, e darà un forte impulso allo sviluppo economico e produttivo della regione. I manager della società, ringraziando il ...

