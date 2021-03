Regno Unito. In tre mesi il 57% della popolazione adulta ha avuto una dose di vaccino (Di domenica 28 marzo 2021) E' stato raggiunto il traguardo di 30 milioni di britannici che hanno ricevuto un'iniezione. Scendono sensibilmente nuovi contagi e decessi Leggi su rainews (Di domenica 28 marzo 2021) E' stato raggiunto il traguardo di 30 milioni di britannici che hanno ricevuto un'iniezione. Scendono sensibilmente nuovi contagi e decessi

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Il ministro della Cultura britannico: 'Per il futuro non escludiamo altri lockdown' ... ha affermato che un nuovo lockdown dovrebbe essere considerato ''un fallimento della politica di salute pubblica'', sottolineando come il regno Unito disponga delle conoscenze necessarie per evitare ...

L'Europa punta all'immunità di gregge a metà luglio Un obiettivo ambizioso, visto che il Regno Unito viaggia ormai oltre quota 33 milioni di dosi somministrate e ha coperto quasi il 44% della popolazione con almeno una prima iniezione, secondo le ...

