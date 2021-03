Regione Campania, il bollettino della domenica delle palme: stabile la curva dei contagi (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 2.095 i positivi su 18.345 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza di oggi è del 11 %. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.095 (*) di cui Asintomatici: 1.483 (*) Sintomatici: 612 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.345 Tamponi antigenici del giorno: 3.799 ?Deceduti: 18 (**)? Totale deceduti: 5.207 Guariti: 1.516 Totale guariti: 230.662 ** 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta, in, ladei. Secondo i dati dell’Unità di crisi, nelle ultime 24 ore sono 2.095 i positivi su 18.345 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza di oggi è del 11 %. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 2.095 (*) di cui Asintomatici: 1.483 (*) Sintomatici: 612 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.345 Tamponi antigenici del giorno: 3.799 ?Deceduti: 18 (**)? Totale deceduti: 5.207 Guariti: 1.516 Totale guariti: 230.662 ** 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base ...

