Rabiot | futuro in Premier League?

(Di domenica 28 marzo 2021) Adrienpotrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il club bianconero starebbe valutando la cessione del centrocampista francese, classe’95, inin cambio di due rinforzi per il reparto mediano.andrà in? La sua cessione non è ritenuta una priorità al momento, ma è chiaro che, qualora si presentasse l’opportunità, la Juventus non si opporrebbe anche per garantirsi una plusvalenza non da poco. Giunto a parametro zero due stagioni fa, il francese ha deluso le aspettative ed uno degli indiziati a partire in nome di una rivoluzione che il club bianconero avrebbe intenzione di effettuare soprattutto a centrocampo, reparto che fin qui ha denunciato le lacune maggiori. Il giocatore ha diverse richieste dalla...

La #Juventus identifica due #giocatori per sostituire i #centrocampisti meno performanti

Magari la Juve riesce a fare cassa cono Ramsey, qualche 'pazzo' in Inghilterra lo trovi. Dybala - Griezmann? Secondo me non si muove nulla. Molto chiaramente del mercato dipenderà dal...Con Ramsey ecandidati a lasciare la Juventus in estate, servirà un doppio colpo nel cuore ... Le due società, infatti, stanno già parlando per risolvere ildi Mattia De Sciglio , in ...Secondo molti addetti ai lavori, queste ultime settimane potrebbero essere le ultime di Alex Sandro come giocatore della Juve. Con la difficile situazione economica in piena pandemia, è verosimile che ...C'è un nodo da sciogliere nel prossimo Calciomercato della Juventus: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato acquistato a parametro zero nell'estate del 2019 e su di lui c'erano grosse aspet ...