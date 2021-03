Quantum Error | 18 minuti di orrore sci-fi direttamente dal Future Games Show

Leggi su eurogamer

(Di domenica 28 marzo 2021) In occasione del recente: Springcase, gli sviluppatori di TeamKill Media hanno presentato nuovamente il loro imminente progetto, l'FPS horror. Durante l'evento, abbiamo potuto ammirare un video gameplay di soli 5, ma il trailer caricato successivamente su Youtube, il quale è visibile in fondo alla notizia, presenza una lunghezza di ben 18, quindi decisamente pregno di informazioni.si presenta come un FPS horror ambientato nello spazio e il recente gameplay rivela diversi dettagli di cui prima ignoravamo l'esistenza. Un esempio? È possibile cambiare la telecamera di gioco, passando da una visuale in prima persona ad una in terza. Si tratta di una piccola ...