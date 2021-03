Qualificazioni Mondiali: primo sorriso per la Francia, 2-0 al Kazakistan (Di domenica 28 marzo 2021) primo sorriso per la Francia, che dopo il pari di mercoledì contro l’Ucraina oggi ottiene il primo successo delle sue Qualificazioni Mondiali vincendo per 2-0 sul campo del Kazakistan. Succede tutto nel primo tempo: prima Dembele al 19’, poi l’autogol di Maliy al 44?. Nella ripresa Mappe ha sbagliato il calcio di rigore del possibile 3-0. Kazakistan – Francia 0-219’ Dembele; 44’ aut. Maliy Foto: newindianexpress L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021)per la, che dopo il pari di mercoledì contro l’Ucraina oggi ottiene ilsuccesso delle suevincendo per 2-0 sul campo del. Succede tutto neltempo: prima Dembele al 19’, poi l’autogol di Maliy al 44?. Nella ripresa Mappe ha sbagliato il calcio di rigore del possibile 3-0.0-219’ Dembele; 44’ aut. Maliy Foto: newindianexpress L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

