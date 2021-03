Qualificazioni Mondiali: l’Inghilterra passa sul campo dell’Albania. Spagna all’ultimo respiro con la Georgia (Di domenica 28 marzo 2021) Si sono giocate quattro gare alle 18.00, valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: vince l’Inghilterra sul campo dell’Albania, 2-0 con le firme di Kane e Mount. Va vicina a un altro stop la Spagna, che dopo l’1-1 casalingo con la Grecia, la spunta nei minuti di recupero a Tbilisi contro la Georgia, decide il gol di Dani Olmo al 93?. Dilaga la Danimarca, nell’8-0 alla Moldavia spicca la splendida prestazione di Damsgaard, due gol e due assist. In gol anche Stryger Larsen, due assist per Skov Olsen. Ecco i risultati: Gruppo B Georgia-Spagna 1-2 Gruppo F Danimarca-Moldavia 8-0 Gruppo I Albania-Inghilterra 0-2 Gruppo J Armenia-Islanda 2-0 Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Si sono giocate quattro gare alle 18.00, valide per leaidi Qatar 2022: vincesul, 2-0 con le firme di Kane e Mount. Va vicina a un altro stop la, che dopo l’1-1 casalingo con la Grecia, la spunta nei minuti di recupero a Tbilisi contro la, decide il gol di Dani Olmo al 93?. Dilaga la Danimarca, nell’8-0 alla Moldavia spicca la splendida prestazione di Damsgaard, due gol e due assist. In gol anche Stryger Larsen, due assist per Skov Olsen. Ecco i risultati: Gruppo B1-2 Gruppo F Danimarca-Moldavia 8-0 Gruppo I Albania-Inghilterra 0-2 Gruppo J Armenia-Islanda 2-0 Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

