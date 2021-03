Qualificazioni Mondiali calcio oggi | calendario 28 marzo | orari | tv | streaming | programma partite

(Di domenica 28 marzo 2021) Proseguono leaidi2022, con la giornata odierna che vedrà disputarsi ben quindicidei gironi europei, iniziando dalle ore 15, quando la Francia campione in carica sarà ospite del Kazakistan, mentre alle 18 l’Albania accoglierà l’Inghilterra, nella sfida trasmessa in diretta televisiva esclusiva dal canale Mediaset 20. Sempre alle 18 avranno luogo anche Armenia-Islanda, Danimarca-Moldavia e Georgia-Spagna, con ben diecia partire dalle 20.45. Tra tutte spicca sicuramente la sfida che vedrà impegnata la Nazionale allenata da Roberto Mancini, opposta in trasferta alla Bulgaria, nel match trasmesso da Rai Uno e insu Rai Play. In contemporanea anche Austria-Faerøerne, Bulgaria-Italia, Israele-Scozia, Kosovo-Svezia, Macedonia del ...

SkySport : Qualificazioni Mondiali, Israele-Danimarca con 5mila tifosi e un sogno: la maglia di Kjaer - Vivo_Azzurro : FORMAZIONE ???? Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Mancini! #Italia vs #IrlandaDelNord ? h 20.45 ?? Stadio 'E. Tardini'… - repubblica : Qualificazioni mondiali 2022, rabbia Ronaldo dopo un gol fantasma alla Serbia: getta la fascia a terra e se ne va - infoitsport : Qualificazioni Mondiali, Skriniar e Lukaku protagonisti con Slovacchia e Belgio - infoitsport : Frappart e Monzul, le prime donne ad arbitrare nelle qualificazioni mondiali -

Nella sfida valida per letra i padroni di casa e il Belgio , Dries Mertens è stato costretto a uscire al 56' a causa di un infortunio . L'attaccante azzurro è caduto male dopo uno scontro di gioco con ...Il fuoriclasse della Juventus è protagonista dell'episodio nel finale del match, valido per leaidi Qatar 2022. Su lungo traversone dalla trequarti, Ronaldo trova la ...LE ALTRESorride anche Antonio Conte in queste qualificazioni mondiali. Se cinque giorni fa Lukaku aveva segnato, su rigore, il definitivo 3-1 del Belgio sul Galles, ieri il nerazzurro ha salvato ...Bulgaria-Italia: Probabili Formazioni e Ultime Notizie. Dopo la vittoria casalinga per 2-0, targata Berardi-Immobile, contro l’Irlanda nel Nord, l’Italia sarà impegnata contro la Bulgaria in trasferta ...